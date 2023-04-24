В Центробанке сообщили, что программа долгосрочных сбережений может заработать с 1 января

Банк России рассчитывает, что программа долгосрочных сбережений (ПДС) для населения, куда граждане смогут направить в том числе пенсионные накопления, может заработать с 1 января 2024 года. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора.

«Программа долгосрочных сбережений — это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» в случае наступления особых жизненных ситуаций. <...> Предполагается, что программа заработает с 1 января 2024 года», — сказали в Центробанке.

Отмечается, что россияне могут принять участие в программе на добровольной основе. Граждане сами формируют долгосрочные сбережения за счет добровольных взносов.

Кроме того, как обратили внимание в регуляторе, работодатели тоже могут делать взносы в счет долгосрочных сбережений. Также предусматривается государственное софинансирование до 36 тыс. руб. в год в течение трех лет.

Ранее 24 апреля интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение источников написало, что Минфин и Центробанк России направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений.