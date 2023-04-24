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Сбер открыл доступ к своей новейшей нейросетевой модели GigaChat

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Пресс-служба Сбера

Сбер первым из российских технологических компаний выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat, которая на первом этапе будет доступна в режиме тестирования по приглашениям. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что нейросеть умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста. Кроме того, в отличие от иностранной нейросети, сервис GigaChat уже изначально поддерживает мультимодальное взаимодействие и более грамотно общается на русском языке.

«Новая разработка Сбера, которую мы сегодня представили, является прорывной для всей большой вселенной российских технологий. Более того, GigaChat уникален своей открытостью архитектуры, в то время, как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI. Важно, что GigaChat могут использовать не только массовые пользователи, которые любят экспериментировать с инновациями, но студенты и даже исследователи для серьезных научных работ», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В Сбере уточнили, что архитектура сервиса GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающей различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback. Благодаря этому новая нейросеть Сбера может решать множество интеллектуальных задач: поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky 2.1 дает нейросети навык создания изображений.

«Входящую в состав NeONKA ru-GPT 3.5 с 13 млрд параметров мы планируем выложить в открытый доступ в целях ускорения развития open-source сообщества и технологий в области искусственного интеллекта. Нам важно, чтобы как можно больше талантливых студентов, ученых и разработчиков могли использовать самые современные технологии в своей работе», — говорится в сообщении.

Как рассказали в Сбере, модель уже активно внедряется во многие продукты и сервисы компании. Виртуальный ассистент Салют — один из первых продуктов, который получит в ближайшее время все возможности новой модели. В GigaChat применяется ряд решений, призванных исключить использование генеративных моделей, противоречащее Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.

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