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«Ведомости»: гонконгский банк HSBC начал отказывать компаниям из России в транзакциях

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Depositphotos

Одна из российских IT-компаний получила отказ в проведении оплаты по контракту с зарубежным партнером от гонконгского банка Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение источника в этой организации.

По словам собеседника издания, кредитная организация выдала отказ на основании санкций, которые утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Компания, получившая отказ, находилась на этом списке ограничительных мер.

Источник уточнил, что HSBC отказал компании в проведении транзакции, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, опубликованное в базе данных Dow Jones (крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях).

Другой собеседник «Ведомостей» сообщил об аналогичных проблемах IT-интегратора «Крок» и дистрибутора электроники OCS Distribution, которые связаны с отказом в проведении платежей в нескольких зарубежных банках. Две эти компании тоже находятся в списке украинских ограничений.

На прошлой неделе Зеленский ввел санкции в отношении 25 граждан России, среди которых родственники миллиардера (по версии журнала Forbes — $27,3 млрд) Владимира Потанина и члены семьи сенатора Сулеймана Керимова.

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