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«Ъ»: цены на квартиры в новостройках за четыре года выросли на 76% и достигли потолка

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Depositphotos

Стоимость квартир в новостройках в крупных российских агломерациях за четыре года выросла в среднем на 76%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно прогнозу фонда «Институт экономики города», до 2030 года цены на жилье в 17 крупных агломерациях страны скорее всего, сохранятся на уровне 2022 года или снизятся.

В течение 2019–2022 годов реальная стоимость жилья в этих агломерациях увеличилась в среднем на 76%, отметила вице-президент фонда Татьяна Полиди.

При этом директор по развитию «Метриума» Наталья Сазонова указала, что, например, в Москве за пять лет цены в новостройках выросли на 68,2%.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что спрос россиян на аренду высокобюджетного жилья в Москве вырос на 15% за первый квартал. При этом подавляющее большинство участников рынка указали на то, что предложение дорогого жилья в аренду сократилось в среднем на 10% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. По словам специалистов, текущее оживление рынка является полным разворотом тренда прошлого года, когда предложение постоянно росло, а цены снижались.

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