RMF: Еврокомиссия готова расширить запрет на импорт продуктов с Украины

Еврокомиссия «неофициально» заявила о готовности расширить список запрещенной к импорту украинской сельхозпродукции. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.

По информации радиостанции, состоявшиеся накануне переговоры вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии по вопросу импорта продовольствия с Украины завершились безрезультатно. Они должны возобновиться в понедельник, 24 апреля, однако уже на уровне министров сельского хозяйства.

Как отметила корреспондент RMF FM Катажина Шиманская-Боргинон, ЕК «готова пойти на уступки» и расширить список украинских товаров, которые запрещены к ввозу. Один из участников переговоров заявил, что «подвижки есть, и переговоры идут в правильном направлении».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявляла, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подготовила три предложения для того, чтобы урегулировать ситуацию с ввозом сельскохозяйственных продуктов с Украины.

До этого сообщалось, что фон дер Ляйен пообещала фермерам шести восточных стран Европейского союза, в том числе аграриям из Польши и Венгрии, программу помощи в €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины.