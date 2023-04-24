Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

RMF: Еврокомиссия готова расширить запрет на импорт продуктов с Украины

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия «неофициально» заявила о готовности расширить список запрещенной к импорту украинской сельхозпродукции. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.

По информации радиостанции, состоявшиеся накануне переговоры вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии по вопросу импорта продовольствия с Украины завершились безрезультатно. Они должны возобновиться в понедельник, 24 апреля, однако уже на уровне министров сельского хозяйства.

Как отметила корреспондент RMF FM Катажина Шиманская-Боргинон, ЕК «готова пойти на уступки» и расширить список украинских товаров, которые запрещены к ввозу. Один из участников переговоров заявил, что «подвижки есть, и переговоры идут в правильном направлении».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявляла, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подготовила три предложения для того, чтобы урегулировать ситуацию с ввозом сельскохозяйственных продуктов с Украины.

До этого сообщалось, что фон дер Ляйен пообещала фермерам шести восточных стран Европейского союза, в том числе аграриям из Польши и Венгрии, программу помощи в €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях