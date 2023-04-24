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CCTV: санкции США против России усилили процесс дедолларизации в мире

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Санкционная «финансовая бомба» Соединенных Штатов, предназначенная для Российской Федерации, вызвала резкую реакцию мира, из-за чего американская валютная система находится под угрозой. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV.

В публикации отмечается, что развитие глобальной рыночной конкуренции является объективным результатом того, что был снижен уровень Соединенных Штатов в торговле. Подчеркивается, что из-за давления Вашингтон стал практиковать торговый протекционизм и продвигать волну «антиглобализма».

Телеканал подчеркивает, что падение статуса США в международной торговле означает, что доллар потерял незаменимость, а своими протекционистскими мерами Вашингтон лишь подталкивает другие государства к сокращению использования американской валюты.

Ранее по данным Eurizon SLJ Asset Management стало известно, что положение доллара в качестве мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года.

Поскольку движения, направленные на подрыв господства доллара, постепенно набирают обороты, неудивительно, что положение доллара как резервной валюты в 2022 году ослабевало в десять раз быстрее, чем за последние два десятилетия.

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