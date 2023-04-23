Несколько предприятий в Свердловской области по добыче платины могут приостановить работу

Часть компаний в Свердловской области, которые занимаются добычей платины, могут приостановить свою деятельность из-за изменений в расчете налога на добычу полезных ископаемых. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх.

«У многих предприятий по добыче платины налоговая нагрузка выросла в 3,5 раза, и им трудно одномоментно выдержать финансовую нагрузку, вызванную этим изменением. К нам поступили обращения целой группы недропользователей. По словам их представителей, если ничего не поменяется, они вынуждены будут заморозить добычу», — отметила Артюх.

По ее словам, в регионе добыча идет из россыпных месторождений, поэтому металлы добываются в концентратах. В свою очередь, к ним применяется рентный коэффициент 1, так как это самостоятельный объект налогообложения. Однако налоговые органы посчитали, что именно в отношении платины коэффициент должен быть на уровне 3,5.

Она добавила, что была направлена информация о сложившейся ситуации уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову, который должен включить ее в доклад президенту России Владимиру Путину.

В конце февраля зампред правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в регион заявил, что промышленные предприятия Луганской народной республики получат поддержку федерального правительства.