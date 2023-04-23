N-TV: Германия хочет создать фонд по снижению зависимости от топлива из России и Китая

Власти Германии запланировали создание фонда для финансирования добычи полезных ископаемых, который позволит снизить зависимость от топлива из России и Китая. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

В сообщении отметили, что правительство страны разработало масштабный план под названием «Энергетический поворот», цель которого — полный отказ от использования ядерной энергии и переход на возобновляемые источники энергии. Поэтому создание фонда для финансирования добычи полезных ископаемых позволит Германии снизить свою зависимость от внешних поставок и укрепить свою экономику.

По данным телеканала, фонд будет финансировать добычу полезных ископаемых не только на территории Германии, но и в других странах. Поэтому данный проект является положительным не только для укрепления энергонезависимости, но и в плане создания множества рабочих мест.

N-TV добавили, что новый механизм может заработать уже в 2024 году. Кроме того, данный проект поможет Германии достичь климатической нейтральности, и в перспективе, стать лидером в этой области. Поэтому создание фонда является одним из основных проектов для развития экономики страны.

23 марта издание Borsa Gundem писало, что Россия продолжает поставлять уголь в Европу, несмотря на санкции, и по итогам 2022 года РФ стала крупнейшим его поставщиком в Германию.