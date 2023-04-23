Мишустин поручил наделить местные власти правом готовить меры поддержки семей военных СВО

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил до 17 мая подготовить предложения по наделению органов местного самоуправления правом разрабатывать меры социальной поддержки для семей военных, участвующих в спецоперации. Об этом сообщается на сайте правительства.

Премьер-министр утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме. В перечень поручений вошли вопросы социальной поддержки граждан, развития транспортной доступности и подготовки наиболее востребованных специалистов, отметили в кабмине.

«Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития поручено подготовить предложения о внесении законодательных изменений, предусматривающих наделение органов местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — говорится в сообщении.

17 апреля сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о единых выплатах участникам спецоперации независимо от их статуса.