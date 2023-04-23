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Мишустин поручил наделить местные власти правом готовить меры поддержки семей военных СВО

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РИА «Новости»

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил до 17 мая подготовить предложения по наделению органов местного самоуправления правом разрабатывать меры социальной поддержки для семей военных, участвующих в спецоперации. Об этом сообщается на сайте правительства.

Премьер-министр утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме. В перечень поручений вошли вопросы социальной поддержки граждан, развития транспортной доступности и подготовки наиболее востребованных специалистов, отметили в кабмине.

«Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития поручено подготовить предложения о внесении законодательных изменений, предусматривающих наделение органов местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — говорится в сообщении.

17 апреля сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о единых выплатах участникам спецоперации независимо от их статуса.

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