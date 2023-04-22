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В Болгарии отремонтировали энергоблок атомной электростанции «Козлодуй»

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Depositphotos

Шестой энергоблок болгарской атомной электростанции (АЭС) «Козлодуй» отремонтировали и вводят в строй. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы АЭС.

«Шестой энергоблок АЭС в 10:02 (совпадает с московским) 22 апреля был подключен к национальной электрической системе после выполнения необходимых работ по ликвидации утечки теплоносителя в контуре парогенератора», — сказано в сообщении.

В сообщении отметили, что оборудование протестировали и подтвердили полную работоспособность и безопасность эксплуатации установки.

15 апреля шестой энергоблок этой станции отключили из-за выявления утечки между первым и вторым контурами третьего парогенератора. Поломка не превышала норм безопасности использования оборудования. В уровне радиационного фона тогда не зафиксировали никаких изменений.

Накануне концерн «Росэнергоатом», который входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом», получил лицензию Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на размещение первой в современной истории России наземной атомной станции малой мощности (АСММ) в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия).

На этой неделе издание Spiked написало, что жители Германии могут дорого заплатить за решение властей по закрытию последних АЭС в стране, так как стоимость энергии постоянно растет.

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