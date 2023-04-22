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BI: темпы ослабления доллара в качестве резервной валюты увеличились в 10 раз в 2022 году

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Положение доллара в качестве мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года. Об этом пишет Business Insider (BI), ссылаясь на данные Eurizon SLJ Asset Management.

Поскольку движения, направленные на подрыв господства доллара, постепенно набирают обороты, неудивительно, что положение доллара как резервной валюты в 2022 году ослабевало в десять раз быстрее, чем за последние два десятилетия.

В публикации отметили, что есть множество разных проектов, которые подорвут господство доллара в мире. Например, уже определенное время ряд стран настаивают на том, что торговлю необходимо расширять в недолларовых валютах. Например, используя местные валюты или обеспеченный золотом стейблкоин.

По данным Международного валютного фонда, влияние доллара в мире в виде основной резервной валюты ослабевает, так как Центробанки разных стран перераспределяют свои активы, переключаясь на юань, крону, южнокорейскую вону и прочие валюты.

21 апреля газета Financial Times, ссылаясь на валютного аналитика Стивена Джена писала, что доллар постепенно приближается к своему краху, так как США решили продемонстрировать свою власть и использовали мировую финансовую систему против России.

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