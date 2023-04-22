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The Epoch Times: Китай увеличивает золотые резервы для подготовки к санкциям США

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Центральный банк Китая в течение последних пяти месяцев увеличивал свои золотые резервы, одновременно сокращая запасы американских облигаций. Об этом пишет газета The Epoch Times.

По данным, опубликованным Государственным валютным управлением Китая, с сентября 2019-го по октябрь 2022 года золотые резервы КНР оставались неизменными. При этом с ноября 2022 года по март текущего года Китай закупил 3,86 млн унций (около 120 тонн) золота.

В материале ET отмечается, что сейчас золотой запас КНР занимает шестое по величине место в мире. Одновременно с этим Китай распродает облигации американского госдолга. По состоянию на конец января 2023 года Пекин владел американскими облигациями на сумму 859,4 млрд долларов.

Как полагают эксперты, подобные действия могли быть приняты в преддверии будущих санкций, которые могут быть введены против Китая. Отмечается, что власти опасаются возможного исключения из глобальной платежной системы в долларах США.

Ранее руководитель Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявлял, что Вашингтон готов вводить новые санкции против Китая, но не стремится к полному экономическому размежеванию с ним, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран.

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