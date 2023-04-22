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США вновь решили подключить Россию к SWIFT

США планируют вновь подключить Россию к системе SWIFT ради сохранения зерновой сделки

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Reuters

Вашингтон принял решение вернуть российские банки в систему SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, власти США готовы пойти на крайние меры в интересах сохранения зерновой сделки.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил, что для выполнения зерновой сделки ведутся переговоры о повторном подключении российских банков к системе международных платежей.

Автор публикации отмечает, что Вашингтон не готов жертвовать собственным благополучием, и поэтому может отказаться от любых санкций, если это принесет выгоду.

Ранее Польша и Прибалтика призывали ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT.

Отключение Газпромбанка от SWIFT вынудит европейских потребителей газа переходить на альтернативные межбанковские системы передачи финансовой информации — российскую или китайскую.

ООН также обсуждает возобновление работы банков России в системе SWIFT.

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