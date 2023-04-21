Reuters: импорт российской нефти в Китай в марте вырос до 2,26 млн баррелей в сутки

Китайские государственные и частные нефтяные гиганты резко нарастили импорт российской нефти. Об этом сообщает агентство Reuters.

В публикации отмечается, что в марте 2023 года общий объем импорта российской нефти Китаем вырос до рекордных показателей в 9,61 млн тонн, что равно около 2,26 млн баррелей в сутки.

По данным аналитической компании Vortexa, в сутки страна получала порядка 600 тыс. баррелей нефти Urals. Подчеркивается, что количество поставок может вырасти в апреле до 700 тыс. баррелей в сутки. Таким образом будет установлен новый рекорд поставок российского топлива китайской стороне с 2019 года.

Ранее Госдума России приняла во 2-м и 3-м чтении закон, который устанавливает ставку пошлины на экспорт нефти исходя из стоимости эталонного сорта Brent, а не российской марки Urals.

До этого в России вступил в силу закон о новой методике определения цены нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных НДПИ и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД).