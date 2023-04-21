Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Файзуллин: Минстрой ожидает снижения цен на жилье в России

close
100%
Государственный Совет Республики Татарстан

Минстрой России ожидает, что давление рынка вынудит девелоперов снизить стоимость жилья на рынке новостроек. Об этом написал ТАСС со ссылкой на главу министерства Ирека Файзуллина.

«Это принципиальная позиция — рынок все равно будет требовать от них снижения. Когда закупки прекращаются, производитель, в данном случае девелопер, будет вынужден находить компромисс. Поэтому я надеюсь, что снижение произойдет», — сообщил Файзуллин.

Ранее РБК со ссылкой на Файзуллина написало, что в России могут начать строить девятиэтажные дома из дерева. По словам министра, в настоящее время вся необходимая документация для возведения деревянных многоэтажных домов находится на стадии экспертизы. Работу над проектом планируется завершить в течение 2023 года. Сегодня в России строят четырехэтажные дома из дерева.

Газета «Известия» сообщала, что кабмин решил проработать возможность пилотных проектов, согласно которым можно будет переселять жителей аварийных домов в деревянные многоэтажки. Эксперты рынка сошлись во мнении, что расселение жителей аварийных домов в деревянные многоэтажки станет реальным механизмом решения этого сложного вопроса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях