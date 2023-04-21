Файзуллин: Минстрой ожидает снижения цен на жилье в России

Минстрой России ожидает, что давление рынка вынудит девелоперов снизить стоимость жилья на рынке новостроек. Об этом написал ТАСС со ссылкой на главу министерства Ирека Файзуллина.

«Это принципиальная позиция — рынок все равно будет требовать от них снижения. Когда закупки прекращаются, производитель, в данном случае девелопер, будет вынужден находить компромисс. Поэтому я надеюсь, что снижение произойдет», — сообщил Файзуллин.

Ранее РБК со ссылкой на Файзуллина написало, что в России могут начать строить девятиэтажные дома из дерева. По словам министра, в настоящее время вся необходимая документация для возведения деревянных многоэтажных домов находится на стадии экспертизы. Работу над проектом планируется завершить в течение 2023 года. Сегодня в России строят четырехэтажные дома из дерева.

Газета «Известия» сообщала, что кабмин решил проработать возможность пилотных проектов, согласно которым можно будет переселять жителей аварийных домов в деревянные многоэтажки. Эксперты рынка сошлись во мнении, что расселение жителей аварийных домов в деревянные многоэтажки станет реальным механизмом решения этого сложного вопроса.