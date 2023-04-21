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«Русал» подтвердил лидерские позиции в рейтинге устойчивых поставщиков EcoVadis

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Григорий Шестов

«Русал» подтвердил свои высокие позиции в международном рейтинге устойчивости поставщиков EcoVadis, сообщает пресс-служба компании.

«Компания получила балл, соответствующий «серебряному» уровню и позволяющий относить компанию к 8% лучших мировых поставщиков с точки зрения качества экологического, социального и корпоративного управления (ESG)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году «Русал» набрал в рейтинге 68 баллов из 100 возможных. Это на 10 позиций выше, чем в прошлом году. В компании уточнили, что такой результат был достигнут за счет значимых улучшений качества управления в таких областях, как экология, трудовые права и права человека, деловая этика (каждая область получила по 70 баллов, «продвинутый» уровень) и устойчивая система закупок (60 баллов, «хороший» уровень).

«Клиенты «Русала» в странах Европейского Союза, Латинской Америки, Тихоокеанского региона все большее внимание уделяют не только «зеленым» характеристикам приобретаемой ими продукции, но и общей оценке так называемой «ESG-зрелости» или устойчивости компаний, которые такую продукцию выпускают и поставляют на рынок. Они очень внимательно следят за динамикой своих поставщиков в этом, пожалуй, наиболее авторитетном рейтинге», — заявила директор по устойчивому развитию «Русала» Ирина Бахтина.

По ее словам, компании важно, что прилагаемые усилия компанией по внедрению лучших стандартов и практик в сфере устойчивого развития вплотную приблизили «Русал» к «золотой» отметке и вновь подтвердили уверенное лидерство компании не только в мировой алюминиевой промышленности, но и в цветной металлургии.

Кроме того, в 2023 году в рамках прохождения оценки EcoVadis «Русал» также получил оценку своей системы управления углеродным следом как «продвинутой». Эксперты рейтинга отметили, что компания характеризуется прогрессивными обязательствами и программами в области декарбонизации и располагает всеми необходимыми элементами системы управления выбросами парниковых газов, включая информационно-аналитическую базу для подготовки отчетности.

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