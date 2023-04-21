Мишустин заявил, что процедура банкротства для пенсионеров и семей с детьми станет проще

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране упростят процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, сообщается на сайте кабмина.

Он уточнил, что в настоящее время для таких категорий граждан предусмотрено списание долгов в судебном порядке, однако это сложная процедура, а взыскания становятся по сути бессрочными.

«Подготовлен проект закона, который расширяет их возможности избавиться от задолженности без обращения в суд. Теперь они смогут уже через 12 месяцев списать все долги, если сумма таких обязательств не превышает 1 млн рублей», — отметил Мишустин, добавив, что соответствующий порядок начнет действовать в этом году.

Ранее стало известно, что российское правительство планирует рассмотреть вопрос расширения категорий граждан, которые имеют право обращаться с заявлением о признании себя банкротом во внесудебном порядке.

До этого правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минэкономразвития по расширению возможностей для внесудебного списания долгов. Уточнялось, что документ в случае принятия увеличит предельную сумму внесудебного списания долгов до 1 млн руб., а также позволит обращаться за списанием пенсионерам и женщинам в декрете.