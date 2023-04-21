Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спрос россиян на аренду высокобюджетного жилья в Москве вырос на 15% за первый квартал

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Ситуация на рынке аренды дорогого жилья в Москве начала восстанавливаться. Спрос россиян на подобные квартиры в столице вырос на 15% за первые три месяца 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

За первый квартал число запросов на аренду высокобюджетной недвижимости (от 150 тыс. руб. в месяц) в Москве выросло на 15% год к году, отметили специалисты NF Group. Другие участники рынка подсчитали, что спрос подрос от 10 до 20% год к году. Однако подавляющее большинство участников рынка указали на то, что предложение дорогого жилья в аренду сократилось в среднем на 10% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

По словам специалистов, текущее оживление рынка является полным разворотом тренда прошлого года, когда предложение постоянно росло, а цены снижались. Поэтому вполне вероятно, что ситуация на рынке начала стабилизироваться за счет возвращения из-за границы ряда клиентов.

Аналитики посчитали, что оживление на рынке пока что не привело к пересмотру ставок. Средний бюджет предложения по итогам первого квартала составил 329 тыс. рублей в месяц. Несмотря на то, что этот показатель на 17% ниже аналогичного периода прошлого года, он все же на 2% выше, чем за четвертый квартал 2022 года.

В конце марта РИА Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Мир квартир» сообщило, что за последний год (с марта 2022-го по текущий месяц) стоимость аренды комнат в российских коммуналках увеличилась в среднем на 8%. Наибольший рост ставок зафиксировали во Владивостоке, самую большую отрицательную динамику — в Нижнем Тагиле.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях