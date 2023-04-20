JPMorgan: вероятность дефолта США по государственному долгу составляет до 35%

Вероятность того, что финансовые власти США допустят дефолт по выплатам по государственному долгу в настоящее время составляет до 35%. Об этом сообщает издание MarketWatch со ссылкой на результаты опроса аналитиков американского банка JPMorgan.

В исследовании принимали участие 1 тыс. посетителей и 1,6 тыс. виртуальных участников весенних совещаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). В настоящее время большинство мер, предлагаемых финансовыми властями США, по избежанию дефолта по госдолгу выглядят «в значительной степени неработоспособными», уточняется в статье.

«После встречи с примерно 1000 посетителями и 1600 виртуальными участниками весенних совещаний МВФ / Всемирного банка аналитики JPMorgan говорят, что исключительные мнения, согласно которым США объявят дефолт по казначейским обязательствам, достигают отметки 35%. Аналитики заявили, что обходные пути, такие как использование петиции об увольнении, выпуска платиновой монеты или действий исполнительной власти в соответствии с 14-й поправкой, в значительной степени неработоспособны», — говорится в материале.

23 марта глава Министерства финансов (Минфина) США Джанет Йеллен заявила на слушаниях в конгрессе, что дефолт по государственному долгу США приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров. Кроме того, такой сценарий пошатнет позиции американского доллара, который в настоящее время выступает в качестве мировой резервной валюты. В итоге будет нанесен «невероятный экономический» ущерб государству.