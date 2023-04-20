Российское юридическое лицо шведского ретейлера H&M понесло убытки на 9,7 млрд рублей в 2022 году

По итогам 2022 года российское юридическое лицо шведского ретейлера H&M столкнулось с финансовыми убытками на общую сумму почти 10 млрд рублей (9,7 млрд руб.) на фоне решения руководства головного офиса бренда покинуть внутренний рынок РФ в связи с международными санкциями. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты отчетности компании.

В марте 2022 года шведский ретейлер приостановил деятельность в РФ, а в июне прошлого года объявил об уходе с рынка. До конца ноября H&M распродала товарные остатки, после чего закрыла все магазины на территории России, затратив на сворачивание бизнеса около 11 млрд рублей, уточняется в статье.

«Российское юрлицо H&M по итогам 2022 г. зафиксировало чистый убыток в размере 9,7 млрд руб. Годом ранее она получила прибыль в размере 9,4 млрд руб. Ее выручка за год также упала с 71,6 млрд руб. до 29,2 млрд руб.», — говорится в материале.

27 января издание WWD со ссылкой на результаты финансовой отчетности H&M сообщило, что по итогам четвертого квартала 2022 года шведский ретейлер столкнулся с падением операционной прибыли. Этот показатель сократился на 86,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В прошлом году прибыль компании составила 821 млн шведских крон против 6,26 млрд годом ранее.