Набиуллина: ЦБ готов расплачиваться с уходящими иностранными компаниями спецоблигациями

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк готов рассмотреть идею расплачиваться с уходящими иностранными компаниями спецоблигациями, привязанными к замороженным активам РФ, вместо валюты. Об этом сообщает ТАСС.

Она добавила, что регулятор рассматривает различные варианты решения проблемы замороженных российских активов.

«В принципе, такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом», — пояснила Набиуллина.

Ранее зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин опроверг миф о том, что регулятор принимает решения по приказу мировой финансовой «закулисы». По его словам, политика регулятора — исключительно прерогатива совета директоров Банка России.

Заботкин также рассказал, что миф появился в 1990-е годы на фоне гиперинфляции и бюджетных дефицитов, из-за чего Москва была вынуждена одалживать деньги у Международного валютного фонда. В 2002 году были погашены все кредиты МВФ, и с тех пор новых займов Россия не брала.