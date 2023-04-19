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Столтенберг: блокировка НАТО импорта украинского зерна — это не усталость от войны

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает решение ряда стран НАТО заблокировать импорт украинского зерна проявлением усталости от войны. Об этом информирует ТАСС.

«Эти вопросы должны быть решены, но я не думаю, что это отражает недостаток воли и желания продолжать поддерживать Украину», — указал генсек.

Столтенберг также выразил уверенность, что желание «продолжать поддерживать Украину в странах Европы огромно», так как это является для них «моральным долгом» и проявлением интересов безопасности Североатлантический альянса.

Он напомнил, что страны альянса и их союзники ранее уже направили Украине военную помощь в размере €150 млрд, из которых €65 млрд приходится на поставки вооружения.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что ООН выступает за немедленное продление зерновой сделки.

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