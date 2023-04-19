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Минтранс: авиакомпании России в I квартале увеличили перевозки на 4,5%

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Газета.Ru

Российские авиакомпании в первом квартале этого года увеличили перевозки на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 20,7 млн пассажиров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта России.

«По предварительным данным, за первые три месяца 2023 года российские авиакомпании перевезли 20,7 млн пассажиров, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (19,8 млн пассажиров)», — рассказали в пресс-службе министерства.

Как ранее сообщалось, российские авиакомпании работают над увеличением спроса для формирования доступных цен на авиабилеты. При этом в Минтрансе отметили, что субсидирование программы внутренних перевозок было продлено. С ноября 2022 года по март 2023 года на это выделено 25,3 млрд рублей.

Планируется, что в 2023 году авиакомпании перевезут 101,2 млн человек.

Ранее ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс с предложением о трех новых мерах господдержки российской авиаотрасли. В 2023-2025 годах на это выделено 7,83 млрд рублей ежегодно.

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