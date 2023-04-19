Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» начинает опытно-промышленную разработку Ичемминского месторождения

close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press

Компания «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») приступает к опытно-промышленной разработке Ичемминского месторождения проекта «Восток Ойл», сообщает пресс-служба компании.

На данный момент ведется монтаж буровой установки в северном исполнении. Также уже выполнены инженерные работы для строительства кустовой площадки из 24 эксплуатационных скважин.

При бурении первых скважин специалисты предприятия будут дополнительно изучать геологические свойства пласта. Полученные данные позволят уточнить технологические и экономические параметры, а также определить наиболее эффективный способ разработки Ичемминского месторождения.

На сегодняшний день с месторождений Ванкорского кластера уже отправлено потребителям более 250 млн тонн нефти и более 45 млрд м3 товарного газа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях