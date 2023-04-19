«Роснефть» начинает опытно-промышленную разработку Ичемминского месторождения

Компания «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») приступает к опытно-промышленной разработке Ичемминского месторождения проекта «Восток Ойл», сообщает пресс-служба компании.

На данный момент ведется монтаж буровой установки в северном исполнении. Также уже выполнены инженерные работы для строительства кустовой площадки из 24 эксплуатационных скважин.

При бурении первых скважин специалисты предприятия будут дополнительно изучать геологические свойства пласта. Полученные данные позволят уточнить технологические и экономические параметры, а также определить наиболее эффективный способ разработки Ичемминского месторождения.

На сегодняшний день с месторождений Ванкорского кластера уже отправлено потребителям более 250 млн тонн нефти и более 45 млрд м3 товарного газа.