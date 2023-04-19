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В ЦБ сообщили, что медианный доход на одного члена семьи в России составил 22 тыс. рублей

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Global Look Press

Медианный месячный доход в расчете на одного члена семьи в России в прошлом году составил 22 тыс. руб. Об этом написал «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.

«Одним из ключевых показателей финансового состояния домохозяйств являются доходы. Медианный денежный доход в расчете на одного члена семьи в месяц согласно данным опроса за 2022 год составляет 22 000 рублей», — следует из публикации.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщила, что в этом году реальные доходы россиян могут вырасти на 3%, а инфляция при этом снизится до 6,5%. В прогнозе также указывается, что инфляция в 2023-м может снизиться до 6,5%, что в совокупности с повышением МРОТ приведет к росту реальных денежных доходов населения на 3% к уровню 2022-го. Согласно анализу, проведенному экспертами, безработица не поднимется выше 4%.

Ранее сообщалось, что более половины россиян – 54% — никогда не оформляли налоговый вычет при том, что в целом 65% граждан знают о такой возможности.

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