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Bloomberg: российские чиновники обеспокоены растущей зависимостью от китайских технологий

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Mark Schiefelbein/AP

Ряд высокопоставленных российских чиновников около десяти месяцев назад выразили обеспокоенность в связи с рисками, связанными с чрезмерной зависимостью от технологий из Китая в рамках развития отечественной промышленности. Эта зависимость возникла после того как Россия потеряла доступ к альтернативным поставщикам из-за санкций США и Европейского союза в ответ на военные действия на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации Bloomberg, некоторые чиновники считают, что компании Huawei и China Mobile Ltd займут доминирующее положение на российском рынке.

По их мнению, такое положение может представлять риски для информационной безопасности России, в том числе использование микросхем и радиоэлектронных устройств. При этом чиновники из европейских стран отмечают, что некоторые члены Совбеза РФ и Генштаба разделяют эти опасения.

Также агентство сообщает, что чиновники из России боятся, что зависимость от Китая помешает развитию российской промышленности, поскольку Москва стремится к самостоятельному производству критического оборудования.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель текстиля в Китае Dasheng Group планирует расширить производство в РФ, чтобы продавать свою продукцию без посредников.

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