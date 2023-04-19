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Байден отчитался о годовом доходе своей семьи

Байден и его жена отчитались о годовом доходе в $579,5 тысяч

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в $579,5 тыс., из которых $169,8 пошли на уплату федеральных налогов в 2022 году, передает пресс-служба Белого дома.

Согласно опубликованным данным, ставка подоходного налога составила 23,8%. Также глава Соединенных Штатов и его супруга заплатили свыше $29 тыс. в качестве налогов в штате Делавэр, где у них есть семейный дом. Кроме того, президентская чета пожертвовала $20,1 тыс. на благотворительность. Пожертвования получили 20 благотворительных организаций. Крупнейшим из них стало пожертвование на сумму $5 тыс. в фонд покойного сына американского президента Бо Байдена, который занимается защитой детей от жестокого обращения.

В прошлом году хозяин Белого дома отчитался о годовом доходе cвоей семьи в $610 тыс.

Ранее сообщалось, что брат зятя Дональда Трампа Джош Кушнер оказался богаче бывшего президента США на $1,1 млрд.

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