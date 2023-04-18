Bloomberg: Китай станет крупнейшим драйвером мирового экономического роста к 2028 году

В течение ближайших пяти лет Китай станет крупнейшим драйвером роста глобальной экономики, опередив по этому показателю Индию и США. К 2028 году КНР обеспечит 22,6% от общего увеличения мирового внутреннем валового продукта (ВВП) до 2028 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного валютного фонда (МВФ).

«Китай будет вносить наибольший вклад в глобальный рост в течение следующих пяти лет, причем его доля будет вдвое больше, чем у США. Ожидается, что доля страны в росте мирового валового внутреннего продукта составит 22,6% от общего мирового роста до 2028 года. За ним следует Индия с показателем 12,9%, в то время как на долю США придется 11,3%», — говорится в материале.

При этом доля БРИКС, в который входит и Китай, будет выше размера вклада государств «большой семерки» (G7) во главе с Соединенными Штатами. В то же время 75% глобального экономического роста будет сосредоточено в 20 странах и более половины — в четырех крупнейших: Китае, Индии, США и Индонезии, заключается в статье.

18 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) сообщило, что в текущем году, как ожидается, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обеспечат 32,1% глобального роста, а государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) — только 29,9%. Для сравнения, в 2020 году значение стран БРИКС и государств G7 для глобального экономического роста было на сопоставимом уровне.