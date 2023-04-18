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МВФ: страны БРИКС в 2023 году обеспечат 32,1% глобального экономического роста

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В текущем году, как ожидается, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обеспечат 32,1% глобального роста, а государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) — только 29,9%, сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного валютного фонда (МВФ).

В материале агентства приводится график под названием «Оставляя Запад позади». На схеме видно, что в 2020 году значение стран БРИКС и государств G7 для глобального экономического роста было на сопоставимом уровне. Однако в следующие несколько лет расклад сил изменился в пользу развивающихся стран.

«Вклад стран БРИКС и G7 в мировой экономический рост в 2020 году оказался на одном уровне. Однако после этого показатели западных стран начали снижаться. В 2023 году Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка обеспечат 32,1% роста, а Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — 29,9%. В 2028 году показатели БРИКС будут на уровне 33,6%, G7 — на уровне 27,8%», — говорится в материале.

При этом в 2028 году вклад стран БРИКС в мировой экономический рост окажется значительно больше и обеспечит почти 40% от суммарного прироста глобального внутреннего валового продукта (ВВП). В то же время Китай будет вносить наибольший вклад в глобальный рост в течение следующих пяти лет — доля азиатской страны в росте мирового ВВП составит 22,6% от общего мирового роста до 2028 года, заключается в статье.

16 апреля директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что страны Европы ждет медленный экономический рост и неизменно высокая инфляция в ближайшей перспективе. В большинстве развивающихся стран Европы и некоторых развитых экономиках региона рост потребительских цен будет измеряться двузначными цифрами.

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