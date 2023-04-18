Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ведомости»: Минфин предложил оформить разовый сбор с бизнеса как «чрезвычайный налог»

close
100%
Владимир Баранов/РИА Новости

В Министерстве финансов (Минфине) предложили оформить разовый сбор с представителей российского крупного бизнеса, или windfall tax, как «налог чрезвычайного характера». В ведомстве также хотят закрепить возможность его установления в Налоговом кодексе (НК), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

17 апреля агентство «Интерфакс» сообщило, что единовременный сбор из сверхприбыли российского бизнеса в бюджет (windfall tax) за 2021–2022 годы может составить 10% от суммы превышения прибыли над показателем за 2018–2019 гг.

При этом в случае досрочной уплаты — до формального вступления нововведений в силу 1 января 2024 года — размер сбора предполагается на уровне 5%. Как заявлял министр финансов Антон Силуанов, размер поступлений от подобного сбора может составить около 300 млрд рублей.

«Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса — так называемый windfall tax — как «налог чрезвычайного характера». Возможность установления таких налогов предлагается закрепить в Налоговом кодексе (НК). Минфин подготовил отдельный проект закона «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», а также поправки в ч. 1 и ст. 270 ч. 2 НК», — говорится в материале.

14 апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что закон о взносах бизнеса в бюджет будет представлен в ближайшее время. Сейчас в ведомстве ожидают результатов первого квартала текущего года, чтобы скорректировать ставку под те уровни поступления в бюджет, о которых Минфин договаривался с представителями российского крупного бизнеса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях