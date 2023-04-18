«Ведомости»: Минфин предложил оформить разовый сбор с бизнеса как «чрезвычайный налог»

В Министерстве финансов (Минфине) предложили оформить разовый сбор с представителей российского крупного бизнеса, или windfall tax, как «налог чрезвычайного характера». В ведомстве также хотят закрепить возможность его установления в Налоговом кодексе (НК), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

17 апреля агентство «Интерфакс» сообщило, что единовременный сбор из сверхприбыли российского бизнеса в бюджет (windfall tax) за 2021–2022 годы может составить 10% от суммы превышения прибыли над показателем за 2018–2019 гг.

При этом в случае досрочной уплаты — до формального вступления нововведений в силу 1 января 2024 года — размер сбора предполагается на уровне 5%. Как заявлял министр финансов Антон Силуанов, размер поступлений от подобного сбора может составить около 300 млрд рублей.

«Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса — так называемый windfall tax — как «налог чрезвычайного характера». Возможность установления таких налогов предлагается закрепить в Налоговом кодексе (НК). Минфин подготовил отдельный проект закона «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», а также поправки в ч. 1 и ст. 270 ч. 2 НК», — говорится в материале.

14 апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что закон о взносах бизнеса в бюджет будет представлен в ближайшее время. Сейчас в ведомстве ожидают результатов первого квартала текущего года, чтобы скорректировать ставку под те уровни поступления в бюджет, о которых Минфин договаривался с представителями российского крупного бизнеса.