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Набиуллина заявила о готовности Центробанка приступить к пилотированию цифрового рубля

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Depositphotos

Руководство Центробанка (ЦБ) готово приступить к пилотированию цифрового рубля. После пилотного этапа данную валюту предложат всем клиентам, приводит слова главы регулятора Эльвиры Набиуллиной РИА Новости.

«Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем», — заявила Набиуллина в ходе выступления перед фракцией КПРФ в Госдуме.

17 апреля аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков рассказал о преимуществах цифрового рубля. К числу достоинств валюты он отнес быстрое и надежное проведение финансовых операций как для физических, так и для юридических лиц.

Кроме того, среди плюсов цифрового рубля эксперт выделил помощь в отслеживании движения денежных средств. В то же время использование этой расчетной единицы позволит сделать расчеты более прозрачными.

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