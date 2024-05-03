Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Летчик рассказал об участии штурмовой авиации в поддержке наступления на Часов Яр

Летчик: штурмовая авиация поддерживает наступление ВС России на Часов Яр

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Штурмовая авиация группировки войск «Юг» поддерживает наступление российских войск на город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости один из летчиков-штурмовиков.

По его словам, основная задача этой авиации — поддерживать штурмовые группы, которые работают на «переднем крае».

«Каждый пораженный нами объект – это чья-то спасенная жизнь и продвижение дальше», — отметил летчик.

3 мая сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России продвигаются к югу от жилой застройки в районе Часова Яра и начали уничтожение «суперопорника» ВСУ, который располагается западнее канала Северский Донец.

До этого французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что если ВС РФ возьмут под контроль Часов Яр, то они смогут обстреливать ж/д узел ВСУ — Константиновку.

В конце апреля бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что взятие Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами