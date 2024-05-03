Штурмовая авиация группировки войск «Юг» поддерживает наступление российских войск на город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости один из летчиков-штурмовиков.

По его словам, основная задача этой авиации — поддерживать штурмовые группы, которые работают на «переднем крае».

«Каждый пораженный нами объект – это чья-то спасенная жизнь и продвижение дальше», — отметил летчик.

3 мая сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России продвигаются к югу от жилой застройки в районе Часова Яра и начали уничтожение «суперопорника» ВСУ, который располагается западнее канала Северский Донец.

До этого французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что если ВС РФ возьмут под контроль Часов Яр, то они смогут обстреливать ж/д узел ВСУ — Константиновку.

В конце апреля бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что взятие Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.