Эрдоган заявил о готовности начать процесс смягчения политики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет начать процесс смягчения политики. Как сообщает РИА Новости, это произошло после встречи с лидером оппозиции Озгюром Озелем, который навестил Эрдогана.

«Я сказал господину Озелю, что при первой же возможности нанесу ответный визит... Хотелось бы начать процесс смягчения политики в Турции, осуществив этот визит при первой же возможности», — сказал Эрдоган.

По словам лидера страны, «Турции это необходимо».

Эрдоган накануне впервые за долгое время провел закрытую встречу с главой Народно-республиканской партии (СНР) Озелем. По словам президента Турции, политика страны «вступила в гораздо более мягкий период».

До этого Эрдоган назвал позором наличие в европейских демократиях неонацистских движений. Турецкий лидер обратил внимание, что в некоторых странах ЕС ультраправые движения находятся под защитой со стороны государства. Эрдоган отметил, что любой европейский политик, если его загнать в угол, в первую очередь начинает думать о нападении на Турцию под флагом свободы слова.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.