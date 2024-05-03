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Автор хита «Белая ночь» высказался о теракте в «Крокусе»

Певец Салтыков назвал чудовищным ублюдством теракт в «Крокусе»

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Советский и российский певец Виктор Салтыков высказался о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». О трагедии 22 марта автор хита «Белая ночь» поговорил с News.ru.

«Это просто ублюдство, это чудовищная вещь. Идти, стрелять по беззащитным детям, женщинам», — поделился переживаниями он.

Особенно певца задевает, когда агрессия направлена против беззащитных.

«Иногда таракана задавить жалко, я думаю о его судьбе. Я такой человек, я даже муху обидеть не могу», — сказал Салтыков, посетовав на ненависть, которая может толкнуть человека на подобный безжалостный поступок.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Накануне президент России Владимир Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе».

Ранее в Госдуме оценили, должна ли Россия защищать попавшего под суд Депардье.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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