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Кабмин Словакии одобрил запрет на импорт ряда продуктов с Украины с 19 апреля

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Igor Tkachenko/Reuters

Словацкое правительство с 19 апреля введет запрет на импорт некоторых продуктов с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал dennikn.sk.

«Правительство одобрило запрет на импорт некоторых продовольственных товаров с Украины, он будет работать с 19 апреля», — сказано в сообщении.

При этом ограничения могут коснуться зерна, овощей и фруктов.

Отмечается, что особый режим будет действовать в целях транзита сельхозпродукции Украины по территории Словакии.

Ранее госсекретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш заявил, что власти страны могут продлить срок запрета на импорт сельхозпродуктов с Украины при условии, что Европейский союз не примет меры по защите венгерских аграриев.

15 апреля венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь говорил, что страна вводит временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года. В этот же день Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня.

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