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Финансист Беляев счел опасным ослабление курса рубля к доллару для российской экономики

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Shutterstock

Резкое ослабление курса рубля к американскому доллару несет негативные последствия для российской экономики. Это обусловлено тем, что РФ по-прежнему закупает большие объемы продукции, техники, сложного оборудования в зарубежных странах, приводит слова экономиста, финансового аналитика Михаила Беляева «Лента.ру».

По его словам, импорт зарубежного оборудования и техники за последнее время стал более дорогостоящей процедурой из-за ослабления курса российской валюты к ведущим мировым расчетным единицам, включая доллар и евро. Однако без соответствующих объемов ввоза иностранной продукции развитие экономики РФ окажется под угрозой.

«Слабый рубль с высокими курсами доллара и евро негативно влияет на экономику, дает рост цен для потребителей. Пониженный курс, безусловно, помогает экспортерам. Они больше зарабатывают, больше платят в бюджет. Но бюджет — это далеко не вся экономика, а только процентов 20–30 от нее. В итоге то, что выигрывают экспортеры, проигрывают импортеры», — заключил Беляев.

17 апреля аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам, планирующим отъезд за границу в обозримом будущем, не продавать валюту. Остальным гражданам, напротив, в настоящее время лучше избавиться от американского доллара и евро на фоне укрепления курсов ведущих мировых валют к российскому рублю.

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