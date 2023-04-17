Al-Eqtisadiya: энергокризис в Европе затянется на долгие годы

Европа смогла пережить отопительный период в условиях серьезного энергокризиса. Однако он все еще далек от завершения и может продлиться еще много лет. Об этом пишет Al-Eqtisadiya.

Цены на топливо растут, экономическая ситуация ухудшается, переход на альтернативные источники энергии не завершен. Поэтому энергетический кризис в Европе будет продолжаться еще долгие годы до тех пор, пока регион зависит от поставок газа.

В публикации отметили, что европейские лидеры смогли избежать самого худшего сценария развития событий благодаря теплой зиме и наличию альтернативных источников поставок. Однако сложившаяся ситуация обошлась европейским странам в дополнительные €400 млрд, которые были потрачены на покупку топлива. Кроме того, страх остаться без энергии зимой привел к сокращению потребления газа, а многие компании провели оптимизацию производства.

По данным издания, Европа сможет покупать сжиженный природный газ (СПГ) у других участников рынка. Однако в этом году регион ждет жесткая конкуренция с азиатскими странами.

12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) выпустил доклад, в котором сообщается, что эскалация конфликта на Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в Европе и повысить риски продовольственной безопасности в странах с невысокими доходами.