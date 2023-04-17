Аналитик Белокрылецкий предупредил российских инвесторов о новом варианте санкционного давления

Российским инвесторам следует перевести деньги в РФ, если они не хотят быть подвергнуты новому варианту санкционного давления. Речь идет о возможной блокировке счетов даже в юрисдикциях «дружественных» стран, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), если у инвестора нет возможности получить ВНЖ или гражданство стран Евросоюза (ЕС), приводит слова сооснователя инвестиционно-аналитической компании Abeta Capital Василия Белокрылецкого «Лента.ру».

«На текущий момент опция для российских граждан — получить ВНЖ или гражданство стран ЕС, что также все труднее реализовать. Если такой возможности нет, то стоит продать зарубежные активы и перевести деньги в Россию, чтобы не заморозить их на неопределенный срок», — посоветовал Белокрылецкий.

По его словам, блокировка счетов российских инвесторов в «дружественных» странах обусловлена нежеланием последних попасть под вторичные санкции западных государств, включая США и ЕС.

14 апреля журнал Forbes сообщил, что один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Emirates NBD — начнет переводить активы граждан России на отдельные счета, куда попадут все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Письма об этом стали получать российские клиенты кредитной организации.