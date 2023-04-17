Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Белокрылецкий предупредил российских инвесторов о новом варианте санкционного давления

close
100%
Unsplash

Российским инвесторам следует перевести деньги в РФ, если они не хотят быть подвергнуты новому варианту санкционного давления. Речь идет о возможной блокировке счетов даже в юрисдикциях «дружественных» стран, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), если у инвестора нет возможности получить ВНЖ или гражданство стран Евросоюза (ЕС), приводит слова сооснователя инвестиционно-аналитической компании Abeta Capital Василия Белокрылецкого «Лента.ру».

«На текущий момент опция для российских граждан — получить ВНЖ или гражданство стран ЕС, что также все труднее реализовать. Если такой возможности нет, то стоит продать зарубежные активы и перевести деньги в Россию, чтобы не заморозить их на неопределенный срок», — посоветовал Белокрылецкий.

По его словам, блокировка счетов российских инвесторов в «дружественных» странах обусловлена нежеланием последних попасть под вторичные санкции западных государств, включая США и ЕС.

14 апреля журнал Forbes сообщил, что один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Emirates NBD — начнет переводить активы граждан России на отдельные счета, куда попадут все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Письма об этом стали получать российские клиенты кредитной организации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях