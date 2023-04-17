Премьер Словакии Хегер заявил о приостановке импорта зерна из Украины

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины вслед за Польшей и Венгрией. Об этом сообщает РИА Новости.

15 апреля Польша объявила о временном запрете импорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня 2023 года. В тот же день аналогичный запрет ввела Венгрия. Для этих товаров с начала спецоперации ЕС установил преференции для доступа на европейский рынок, в частности обнулил ввозные пошлины. Однако еще в конце прошлого года приграничные страны Евросоюза заявляли, что из-за появления дешевой украинской продукции страдают и местные фермеры, и производства.

В течение последних нескольких недель в Польше, Венгрии, Румынии проходили забастовки фермеров, призывавших закрыть доступ на внутренний рынок для дешевого украинского зерна.

Еврокомиссия считает неприемлемыми односторонние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины, которые ввели Польша и Венгрия.

Также сообщалось, что к ограничениям может присоединиться Болгария.