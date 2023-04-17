Аналитик Голубовский рекомендовал не продавать валюту тем, кто собирается за границу

Россиянам, планирующим отъезд за границу в обозримом будущем, не следует продавать валюту и тратить ее в зарубежных странах. Остальным гражданам, напротив, в настоящее время лучше избавиться от американского доллара и евро на фоне укрепления курсов ведущих мировых валют к российскому рублю, приводит слова аналитика компании «Золотой монетный дом» Дмитрия Голубовского «Лента.ру».

По состоянию на 17 апреля, курс американской валюты на Московской бирже (Мосбирже) составляет 82,11 рубля за доллар. С начала текущего месяца кус расчетной единицы США укрепился на более чем 5,5%. Курс евро оказался на уровне 90,43 руб.

«Официальная инфляция доллара сейчас выше пяти процентов, реальная — около десяти. Если вы будете сидеть с долларом в наличных, вы просто будете терять деньги. Вам нужно подумать, что на этих деньгах можно заработать. Курс для продажи весьма неплох», — пояснил Голубовский.

По его словам, на ослабление курса российской валюты повлияли несколько факторов. Среди ключевых — плохой торговый баланс в начале года на фоне международных санкций, «потолка» цен на нефть РФ на уровне $60 за баррель и перестраивание экспортных сырьевых маршрутов в сторону азиатских стран.

17 апреля газета «Ведомости» со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова сообщила, что Центробанк и Минфин РФ изучают возможность введения ежемесячного лимита на покупку валюты на внутреннем рынке. Это необходимо для осуществления сделок по покупке зарубежного бизнеса, который уходит из России.