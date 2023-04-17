Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ЕЦБ Лагард: власти США не могут допустить дефолт в стране

close
100%
Yves Herman/Reuters

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что власти Соединенные Штаты не могут допустить дефолт в стране, так как это привело бы к серьезным негативным последствиям для всего международного сообщества, передает ТАСС.

«Я просто не могу поверить, что они допустили бы такую серьезную, серьезную катастрофу, как дефолт США по долговым обязательствам. Это невозможно. Я не могу поверить, что это могло бы произойти», — подчеркнула она.

Лагард добавила, что если дефолта не удастся избежать, это отразится на всем мире. По ее мнению, этот вопрос носит в США политический характер. Также она напомнила о существовании таких ситуаций, когда возобладать должны высшие интересы государства.

Ранее предсказавший кризис 2008 года профессор Нуриэль Рубини спрогнозировал рецессию в США. По его мнению, проблема – в региональных малых банках, выдающих ипотеки и бизнес-кредиты. На фоне краха Silicon Valley Bank эти банки усложнят процесс выдачи кредитов, из-за чего и начнется кризис. Рубини неоднократно делал различные прогнозы экономического характера — крах рынка он предрекал минимум пять раз за последние полгода.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях