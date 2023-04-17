Глава ЕЦБ Лагард: власти США не могут допустить дефолт в стране

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что власти Соединенные Штаты не могут допустить дефолт в стране, так как это привело бы к серьезным негативным последствиям для всего международного сообщества, передает ТАСС.

«Я просто не могу поверить, что они допустили бы такую серьезную, серьезную катастрофу, как дефолт США по долговым обязательствам. Это невозможно. Я не могу поверить, что это могло бы произойти», — подчеркнула она.

Лагард добавила, что если дефолта не удастся избежать, это отразится на всем мире. По ее мнению, этот вопрос носит в США политический характер. Также она напомнила о существовании таких ситуаций, когда возобладать должны высшие интересы государства.

Ранее предсказавший кризис 2008 года профессор Нуриэль Рубини спрогнозировал рецессию в США. По его мнению, проблема – в региональных малых банках, выдающих ипотеки и бизнес-кредиты. На фоне краха Silicon Valley Bank эти банки усложнят процесс выдачи кредитов, из-за чего и начнется кризис. Рубини неоднократно делал различные прогнозы экономического характера — крах рынка он предрекал минимум пять раз за последние полгода.