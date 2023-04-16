Власти Украины заявили о сохранении Венгрией транзита украинской агропродукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило по итогам встречи его главы Николая Сольского с коллегой из Венгрии Иштваном Надем, что венгерская сторона продолжит обеспечивать транзит украинской агропродукции, несмотря на временный запрет Будапешта на ее импорт. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Стороны обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию. <…> Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем», — сказано в заявлении.

Отмечается, что украинский министр указал на «неприемлемость односторонних решений», а также выступил с призывом продолжить переговоры на соответствующую тему.

Ранее лидер партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что власти страны должны «немедленно» запретить ввоз украинского зерна.

15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года. В тот же день аналогичный запрет ввела Венгрия.