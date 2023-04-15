«Ъ»: Минфин и Минэкономразвития заявили о нормализации бюджетного процесса в России

Минфин и Минэкономразвития зафиксировали переход от антикризисной программы поддержки российской экономики к выполнению национальных целей развития и нормализации бюджетного процесса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в ходе совместной коллегии двух ведомств было высказано заявление, что правительство РФ продолжает рассчитывать на частную инициативу и инвестиции компаний, хотя и не готово предоставить принципиально новые механизмы поддержки бизнеса.

Также в ходе коллегии были представлены параметры макропрогноза, из которого правительство будет исходить при формировании нового бюджета.

Уточняется, что коллегия двух министерств в подобном формате не проводилась с 2011 года.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что законодательная инициатива о единоразовых взносах представителей крупного российского бизнеса в федеральный бюджет (windfall tax) будет подготовлена в ближайшее время.