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«Ъ»: Минфин и Минэкономразвития заявили о нормализации бюджетного процесса в России

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Минфин и Минэкономразвития зафиксировали переход от антикризисной программы поддержки российской экономики к выполнению национальных целей развития и нормализации бюджетного процесса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в ходе совместной коллегии двух ведомств было высказано заявление, что правительство РФ продолжает рассчитывать на частную инициативу и инвестиции компаний, хотя и не готово предоставить принципиально новые механизмы поддержки бизнеса.

Также в ходе коллегии были представлены параметры макропрогноза, из которого правительство будет исходить при формировании нового бюджета.

Уточняется, что коллегия двух министерств в подобном формате не проводилась с 2011 года.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что законодательная инициатива о единоразовых взносах представителей крупного российского бизнеса в федеральный бюджет (windfall tax) будет подготовлена в ближайшее время.

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