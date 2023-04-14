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Состояние главы группы LVMH Бернара Арно за день выросло на рекордные $12 млрд

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Vincent Isore/imago images/Global Look Press

Владелец и глава французского производителя предметов роскоши LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet) Бернар Арно стал богаче на рекордные $12,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

За сутки состояние 74-летнего Арно увеличилось на 5,7%. Это произошло после публикации квартального отчета LVMH, в соответствии с которым объем продаж сегмента одежды и изделий из кожи компании вырос на 18%. Выручка группы в первом квартале (январь — март) 2023 года подскочила на 17%, до €21,06 млрд.

Владелец группы занимает первое место в списке богатейших людей с состоянием в $237,8 млрд, по версии американского журнала Forbes.

На втором месте — владелец соцсети Twitter, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Предприниматель владеет $188,5 млрд. Он за сутки стал богаче на $3,5 млрд.

Во второй половине февраля онлайн-журнал Hypebeast написал, что крупнейший в мире конгломерат по продаже предметов роскоши LVMH рассматривает возможность поглощения швейцарского люксового холдинга Richemont.

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