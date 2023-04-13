Чистая прибыль «Дом.РФ» по итогам прошлого года превысила 30 млрд рублей

Единый институт развития в жилищной сфере АО «Дом.РФ» в 2022 году увеличил активы в 1,5 раза до 3 трлн рублей и заработал 30 млрд рублей чистой прибыли — такие цифры приводятся в финансовой отчетности акционерного общества.

По словам генерального директора АО «Дом.РФ» Виталия Мутко, в прошлом году акционерное общество ввело в оборот 2,4 тыс. га земель, профинансировало строительство 15,4 млн кв. м. нового жилья, начало строительство инфраструктуры в 17 регионах России, а также выдало 37,7 тыс. ипотечных кредитов. Как оператор льготной ипотеки за год единый институт развития в жилищной сфере помогл решить жилищный вопрос для 485 тыс. семей.

«В процессе выполнения данных задач, активы компании увеличились в 1,5 раза до 3 трлн рублей, а чистая прибыль превысила 30 млрд рублей. Несмотря на все вызовы 2022 года, «Дом.РФ» сохраняет традиционно высокий уровень рентабельности капитала и нормативов финансовой устойчивости», — заявил Виталий Мутко.

В распространенном документе отмечается, что на 31 декабря 2022 года объем портфеля проектного финансирования достиг 633 млрд рублей, увеличившись с начала года на 308 млрд рублей. В «Дом.РФ» такие показатели связывают с ростом объема выдач в рамках договоров кредитных линий по проектному финансированию жилищного строительства.

Что касается ипотечного жилищного кредитования физических лиц, сообщается, что рост балансовой стоимости портфеля за 2022 год составил 268 млрд рублей. Это связано преимущественно с выдачами ипотечных кредитов, а также с выкупом закладных, являющихся обеспечением по заключенным в 2022 году сделкам секьюритизации, пояснили в «Дом.РФ».

Рост остатков по выпущенным облигациям за 2022 год на 273 млрд рублей связан с выпусками корпоративных облигаций, облигаций для финансирования инфраструктуры, говорится в документе.

«Достигнутые в 2022 году результаты являются прочной базой для дальнейшего роста компании и реализации новых возможностей поддержки жилищной сферы страны», — уверен Виталий Мутко.