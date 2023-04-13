«Траст» выставил на открытые торги банк «Точка»

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций АО «Точка», сообщает пресс-служба банка.

«Точка» — это полностью цифровой банк, который предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий.

Торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке «Фабрикант» 26 июня. Цена лота — 22,7 млрд рублей. Заявки принимаются до 17 июня.

В лот входит АО «Точка» и все дочерние компании, включая банк ООО «Банк Точка».

««Точка» — это прибыльный банк со своей банковской лицензией и качественной широкой клиентской базой в одном из самых перспективных сегментов — малого и среднего бизнеса. Несмотря на высокую турбулентность в экономике, банк закончил прошлый год с прибылью и продолжает демонстрировать положительную динамику, в том числе наращивая комиссионный доход. При этом универсальная лицензия позволяет «Точке» работать и с физлицами, что дает обширные возможности для развития бизнеса», — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.

Чистая прибыль АО «Точка» по РСБУ по итогам 2022 года составила 6,2 млрд рублей — на 40% больше плана, за январь — февраль 2023 года этот показатель составил 1,1 млрд рублей.