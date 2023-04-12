Всемирный банк объявил о гранте в $200 млн на восстановление энергетики Украины

Всемирный банк объявил о выделении гранта на восстановление энергетики Украины в размере $200 млн, сообщает ТАСС.

«Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 200 млн долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. <…> Дополнительное финансирование в размере до 300 млн долларов предполагается получить от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштаба проекта», — указано в заявлении Всемирного банка.

Выделенные средства предполагается потратить на «закупку критически важного оборудования для срочного ремонта инфраструктуры». Кроме того, деньги должны быть потрачены на мобильные отопительные котельные.

Ранее стало известно, что Украина с 12 апреля начала экспортировать электроэнергию в Польшу.

7 апреля ТАСС сообщил, что министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ, который разрешает начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в Европу.