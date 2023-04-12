FT: Deutsche Bank закроет оставшиеся в России IT-центры в течение полугода

Британское издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщает, что Deutsche Bank закроет оставшиеся в России IT-центры в течение полугода.

Отмечается, что российские программисты около 20 лет играли важную роль в работе компании и составляли около четверти ее IT-отдела. IT-центр компании в России занимался разработкой и поддержкой программного обеспечения для глобальной торговой сети и основной корпоративной банковской системы банка.

Около 700 сотрудников Deutsche Bank переехали в Берлин, всего страну покинули около 2 тысяч сотрудников компании с семьями, при этом программа релокации продолжает действовать. Около 500 сотрудников компании, оставшиеся в России, получат выходное пособие.

Согласно материалу, официальное решение о полном прекращении банком ИТ-операций в России еще не принято, что дает сотрудникам дополнительное время на увольнение или релокацию.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank вывез из России до 1500 IT-специалистов с семьями.