Депутат Госдумы Щапов анонсировал изменения в получении налогового вычета

Первый зампредседателя комитета Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что получить налоговый вычет станет проще и быстрее, в текущий момент идет работа по ускорению данного процесса. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, «государство должно сделать так, чтобы гражданин, войдя в «Госуслуги», нажал несколько кнопок и получил решение: имеет ли он право на вычет или нет?» После этого должна быть возможность так же быстро оформить вычет.

«Судя по последним пояснениям премьера Михаила Мишустина, в целом государство сейчас движется в эту же сторону: синхронизируются базы данных, вводится принцип одного окна, сокращаются сроки получения вычетов, формируется упрощенная заявительная система», — рассказал парламентарий.

Ранее по данным опроса финансового маркетплейса «Сравни» стало известно, что более половины россиян – 54% — никогда не оформляли налоговый вычет при том, что в целом 65% граждан знают о такой возможности.

Как следует из опроса, 23% россиян несколько раз оформляли налоговый вычет, а 11% респондентов делают это ежегодно. Около 10% россиян собираются вернуть часть денег.