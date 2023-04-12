Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы Щапов анонсировал изменения в получении налогового вычета

close
100%
Depositphotos

Первый зампредседателя комитета Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что получить налоговый вычет станет проще и быстрее, в текущий момент идет работа по ускорению данного процесса. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, «государство должно сделать так, чтобы гражданин, войдя в «Госуслуги», нажал несколько кнопок и получил решение: имеет ли он право на вычет или нет?» После этого должна быть возможность так же быстро оформить вычет.

«Судя по последним пояснениям премьера Михаила Мишустина, в целом государство сейчас движется в эту же сторону: синхронизируются базы данных, вводится принцип одного окна, сокращаются сроки получения вычетов, формируется упрощенная заявительная система», — рассказал парламентарий.

Ранее по данным опроса финансового маркетплейса «Сравни» стало известно, что более половины россиян – 54% — никогда не оформляли налоговый вычет при том, что в целом 65% граждан знают о такой возможности.

Как следует из опроса, 23% россиян несколько раз оформляли налоговый вычет, а 11% респондентов делают это ежегодно. Около 10% россиян собираются вернуть часть денег.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях