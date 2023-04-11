В Кремле прокомментировали слухи об обсуждении новой приватизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что в повестке совещания по экономике, которое глава государства Владимир Путин провел 11 апреля, не было обсуждения предложений главы ВТБ Андрея Костина по проведению новой приватизации и другим инструментам экономического роста.

«Нет, не обсуждались», — ответил представитель Кремля на вопрос, рассматривались ли идеи Костина в закрытой части совещания.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин предложил возобновить приватизацию в России. Он считает, что приоритетные госпроекты можно финансировать за счет перезапуска приватизационных процессов – это не только должно пополнить бюджет, но и придать импульс в «сферах, где важна инициативность и способности принимать быстрые и нестандартные решения», когда госмонополия не справляется. Экономист Антон Табах предположил, что в условиях ухода иностранцев покупателями активов станут финансовые структуры с госучастием – вроде самого ВТБ.